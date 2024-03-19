В Садах Придонья будут работать студотряды ВолГАУ

Экономика 19.03.2024 13:53
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19.03.2024 13:53
Компания «Сады Придонья», Волгоградский государственный аграрный университет и Волгоградское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили в компании, оно стало важным шагом для реализации студенческих инициатив и формирования кадрового потенциала.
По мнению ректора аграрного университета Виталия Цепляева, участие в совместных проектах позволит молодежи адаптироваться к современным условиям производства, развивать самостоятельность и внести вклад в сельскохозяйственную отрасль.
— На сегодняшний день в вузе на всех факультетах сформированы студенческие научно-производственные сельскохозяйственные отряды: ежегодно около полутора тысяч человек отправляются на практику во все районы не только Волгоградской области, но и всей России, — отметил Виталий Цепляев. — Соглашение о совместной деятельности с ведущим предприятием агропромышленного комплекса, компанией «Сады Придонья» — хорошая возможность получить уникальный практический опыт и навыки, трамплин для будущих успехов в профессиональной деятельности. А также возможность для молодежи поработать и заработать, проявить себя.
В летний период порядка 90 бойцов из студенческих отрядов будут работать в сельскохозяйственных подразделениях компании «Сады Придонья».
— Мы ждем студентов не только на практику, но и на работу после окончания университета, — подчеркнула менеджер по персоналу компании «Сады Придонья» Александра Онянова. — Ведь чтобы получить хорошего специалиста, одной летной школы мало, нужна практика. А в студотряде они ее как раз наработают.
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