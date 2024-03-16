Перед «трудным» выбором президента оказались 2408 волгоградцев

В Волгоградской области прошел второй день голосования на выборах Президента РФ. В областном избиркоме озвучили явку и привели число избирателей в труднодоступных населенных пунктах.

— По состоянию на 20.00 16 марта явка избирателей составила 62,11%, — пояснили V102.RU в ИКВО.

Председатель регионального избиркома Виктор Черячукин также отметил, что сегодня в области завершилось голосование по дополнительной форме, которое проводилось 15 и 16 марта. Благодаря этому 2408 избирателей из самых отдаленных населенных пунктов, к которым затруднено транспортное сообщение и где отсутствуют помещения для голосования, смогли воспользоваться своим конституционным правом.

Дополнительную форму голосования применяли в 31 населенном пункте на территории Даниловского, Жирновского, Клетского, Котельниковского, Кумылженского, Ленинского и Фроловского районов.

Напомним, что избирательная комиссия региона раскрыла главное качество волгоградского избирателя. Завтра в регионе стартует заключительный третий день выборов нового главы государства.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»