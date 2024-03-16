ИКВО раскрыла главное качество волгоградского избирателя

Избирательная комиссия Волгоградской области озвучила предварительную явку второго дня голосования на выборах Президента РФ, отметив инициативность местных жителей.

— Несмотря на выходной день, жители региона активно идут на избирательные участки. По состоянию на 15 часов 16 марта явка избирателей в Волгоградской области составила 56,38%, — заявил V102.RU секретарь ИКВО Анатолий Ярылкин.

Напомним, что по области функционируют 1408 постоянных и временных участковых избирательных комиссий. Также волгоградцы могут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» и проголосовать там, где удобно.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»