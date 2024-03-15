В поселке под Волгоградом пенсионерка погибла при пожаре в своем доме

Общество 15.03.2024 12:27
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15.03.2024 12:27
В селе Степной в Ленинском районе Волгоградской области в пожаре погибла 62-летняя женщина. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре в селе поступило сегодня ночью в 00:26.
– В одном из частных домов горели домашние вещи на площади 10 кв.м., – пояснили в ведомстве.
Несмотря на то, что пожарные расчеты 90-й пожарно-спасательной части оперативно ликвидировали возгорание, без жертв не обошлось.
По данным ИА «Высота 102», в огне погибла женщина 1961 года рождения. Причины пожара устанавливаются.
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