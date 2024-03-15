В Центральном районе Волгограда посетитель бара «Бункер», получивший перелом свода черепа при невыясненных обстоятельствах, умер в больнице.

— В начале недели 31-летний мужчина отправился отдохнуть в бар «Бункер» на проспекте Ленина, 60. Там часто собираются местные, особенно после футбольных матчей. Около десяти вечера, будучи пьяным, он упал на асфальт возле бара. С перелом костей черепа его забрали на скорой. Перед этим у него был конфликт с неизвестными, — рассказал источник V102.RU. — В больнице № 25 ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Через два дня после госпитализации он умер.





В самом заведении не стали отрицать произошедший инцидент, однако уверяют, что никаких конфликтов вечером 11 марта здесь не происходило. По словам персонала, мужчина сам себе причинил травму, от которой умер через несколько дней.

— Да он здесь жил недалеко. Бывало, что захаживал. Но в тот день он был абсолютно трезвым. Ни с кем не дрался, а на выходе упал и ударился головой. Ему помогли добрести до скамейки, он был в сознании, крови не было. Стали вызывать такси и скорую — кто быстрее приедет. Через некоторое время мы вышли, а его уже не было на прежнем месте. К нам на следующий день полиция приходила, опрашивала, — рассказали сотрудники «Бункера».

Известно, что по факту смерти мужчины на момент публикации проверок в правоохранительных органах не проводилось.

Напомним, что в Волжском мужчина выстрелил в администратора в ответ на просьбу покинуть увеселительное заведение. Инцидент произошел в печально известном караоке-баре «Соловей», где в августе 2023 года на входе до смерти забили посетителя.

Фото: ИА «Высота 102»