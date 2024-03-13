Полицейские задержали 35-летнего посетителя караоке-бара «Соловей» в Волжском Волгоградской области, который выстрелил в администратора в ответ на просьбу покинуть заведение, передает V102.RU.

- Предварительно установлено, что между группой отдыхающих и работниками заведения возник конфликт. Администратор попытался уладить его и попросил собравшихся покинуть помещение. Вместе с мужчинами он вышел на улицу, и 35-летний посетитель достал травматический пистолет и выстрелил в сторону администратора, - рассказали в главке.

19-летнего молодого человека доставили в больницу с ранением в области ключицы.

По данным информагентства, конфликт произошел в караоке-баре, который находится на бульваре Профсоюзов. Ранее, напомним, около этого заведения уже происходили неприятности. Так, в августе 2023 года около бара «Соловей» произошла драка, в результате которой умер человек. Забившего его мужчину приговорили к 7,5 года колонии строгого режима.

По факту нового происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Травматический пистолет изъят.