Происшествия

В Волжском мужчина выстрелил в администратора в ответ на просьбу покинуть караоке-бар

Происшествия 13.03.2024 14:43
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13.03.2024 14:43


Полицейские задержали 35-летнего посетителя караоке-бара «Соловей» в Волжском Волгоградской области, который выстрелил в администратора в ответ на просьбу покинуть заведение, передает V102.RU.

- Предварительно установлено, что между группой отдыхающих и работниками заведения возник конфликт. Администратор попытался уладить его и попросил собравшихся покинуть помещение. Вместе с мужчинами он вышел на улицу, и 35-летний посетитель достал травматический пистолет и выстрелил в сторону администратора, - рассказали в главке.

19-летнего молодого человека доставили в больницу с ранением в области ключицы.

По данным информагентства, конфликт произошел в караоке-баре, который находится на бульваре Профсоюзов. Ранее, напомним, около этого заведения уже происходили неприятности. Так, в августе 2023 года около бара «Соловей» произошла драка, в результате которой умер человек. Забившего его мужчину приговорили к 7,5 года колонии строгого режима. 

По факту нового происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Травматический пистолет изъят.

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