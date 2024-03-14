Общество

«Пьяную помощь вызывали?»: в Волгоградской области врач скорой приехала на вызов в странном состоянии

Общество 14.03.2024 12:44
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14.03.2024 12:44



Сегодня, 14 марта, очередная возмутительная видеозапись с волгоградскими медиками появилась в Сети. На этот раз, утверждают авторы Telegram-каналов, главной героиней видео стала одна из врачей скорой помощи ЦРБ Чернышковского района Волгоградской области.




Жители района сняли на видео встречу у подъезда приехавшей на вызов скорой помощи. На видеокадрах врач не спеша выходит из автомобиля и направляется к подъезду. По ее неуверенным шагам и по тому, как она придерживается за спецавтомобиль, уже можно предположить, что женщина находится в измененном состоянии. Когда же сотрудница скорой пытается подняться по крыльцу, ноги ее подкашиваются и она припадает к стене жилого дома. Пытаясь реабилитироваться в глазах очевидцев, нетрезвая, как утверждают авторы видео, медик встает и спешит пройти в подъезд, однако снова спотыкается и ударяется о железную дверь, теряя резиновые тапочки. Натянуть обувь женщине помогают жильцы дома. Однако и это удается не с первого раза. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на просьбу информагентства прокомментировать увиденное сообщили, что по факту визита «пьяной помощи» уже проводится проверка. 

– На основании фактов, представленных в видео, облздравом в настоящее время проводится служебная проверка качества оказания медицинской помощи в ГБУЗ Чернышковская ЦРБ. По итогам работы комиссии будет принято решение о применении дисциплинарных мер в отношении сотрудников Чернышковской ЦРБ, – прокомментировали в ведомстве. 

Напомним, совсем недавно волгоградцы обсуждали скандальное видео с медиками из Волгограда, которые отпинали пациента на вызове. Тогда все закончилось увольнением всей дежурившей тогда бригады. 

Видео: Telegram-канал «Волгоград»

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