Общество

В Волгограде после скандального видео уволили пинавших пациента фельдшеров

Общество 12.03.2024 10:17
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12.03.2024 10:17


В Волгограде после скандального видео, на котором трое фельдшеров пинают ногами мужчину на улице, в структуре скорой помощи приняли решение об увольнении сотрудников. Об этом ИА «Высота 102» сообщили на станции скорой помощи 12 марта. 

– По итогам проведенной внутренней проверки по указанным сотрудникам приняты управленческие решения, трудовой договор расторгнут. В медицинской организации подчеркивают, что данное поведение сотрудников неприемлемо. Наряду с принятыми решениями разъяснительная работа по вопросам медицинской этики и деонтологии будет проведена со всеми сотрудниками станции скорой медицинской помощи, – прокомментировали в медицинской организации. 

Напомним, что видео жесткого обращения с пациентов в Сети выложили очевидцы. На кадрах трое работников скорой пинками скидывают со скамейки мужчину, а затем добавляют еще пинков, когда он уже лежит на земле. 

Опубликованное видео вызвало широкий общественный резонанс. О проверке сразу сообщили в облздраве, затем собственную доследственную проверку организовало и следственное управление СК России по Волгоградской области. 

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