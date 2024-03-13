В Волгограде ищут пропавшего в феврале высокого мужчину

В Волгограде волонтеры разыскивают пропавшего в феврале 39-летнего мужчину. Местный житель ушел из дома и бесследно исчез.

— Пропал Игорь Владимирович Конев, — рассказали V102.RU в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — С 28 февраля 2024 года его местонахождение неизвестно.

Приметы:

рост 190 сантиметров

нормальное телосложение

волосы темно-русые

глаза голубые

В день исчезновения волгоградец был одет в светло-коричневую куртку, синие штаны, ботинки черного цвета и черно-серую шапку. Если вы обладаете информацией, способной помочь розыску, просьба сообщить координатору волонтеров по номеру 8 995 412 61 04.

Напомним, что под Волгоградом целую неделю ищут ушедшую в ночь пенсионерку. Пожилая женщина пропала в Иловле в последний день февраля.

Фото и коллаж: «ЛизаАлерт» / vk.com, Алексей Костяков ИА «Высота 102»