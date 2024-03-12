



Масштабное празднование Масленицы пройдет 16 и 17 марта в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) Волгограда. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, гостей ожидает более 35 интерактивных и гастрономических площадок.

В первый день празднования, 16 марта, на территории парка пройдут спортивная разминка, мастер-класс по подъему гирь, перетягивание каната, а также кулачный бой и бой стенка на стенку.

Кроме того, 16 марта волгоградцы смогут купить товары местных производителей на ярмарке в ЦПКиО. Торговля развернется в парке и в воскресенье в 12.00.

Отдохнуть и послушать музыку можно будет на чаепитии под автозвук. В 16:00 на главной сцене выступит популярная волгоградская группа «Мегаполис», после чего волгоградцев ждет дискотека и огненное шоу.

17 марта на аллеях ЦПКиО развернутся интерактивные площадки. На входе в парк гостей встретят скоморохи. Тут же волгоградцам предложат отведать блинов.

На площадке парка в воскресенье пройдет выставка картин и масленичных кукол. Перед сожжением 8-метрового чучела зимы горожане будут водить хороводы.

За два дня повара планируют приготовит в ЦПКиО тонну шашлыка и 10 тысяч блинов, часть из которых раздадут бесплатно.