Водитель КАМАЗа принял за дикого зверя задавленного на трассе мужчину





Волгоградской полицией введен план «Перехват» после смертельного наезда КАМАЗа на мужчину в Михайловском районе. Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 11 марта на 752-м километре трассы Р-22 «Каспий». Водитель грузовика с места происшествия скрылся.

По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, многотонным КАМАЗом управлял 38-летний мужчина.

– Водитель совершил наезд на неустановленного мужчину, который двигался по проезжей части. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте, – сообщают в пресс-службе регионального главка. – Позже скрывшийся с места происшествия КАМАЗ был остановлен в Иловлинском районе.

Водитель был доставлен в отдел полиции. Объясняясь с полицейскими он пояснил, что сбил дикое животное, поэтому и не подумал, чтобы остановиться.

– По факту ДТП проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, – уточняют в ГУМВД.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области