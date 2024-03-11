Волгоградцев в ближайшие два дня ждут резкие перепады температур

В Волгограде и области в ближайшие два дня ждут ночные морозы до -15º и долгожданное приближение весны. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, воздух в отдельные дни на новой неделе прогреется до +6 градусов.

— Завтра, 12 марта, по региону без существенных осадков, на дорогах местами сохранится гололедица. Ветер западного направления местами с порывами до 12-14 м/с. В ночные часы -3…-8º, при прояснениях температура упадет до -10...-15º, после обеда составит +3...-2º, в отдельных северных районах опустится до -2...-7º, — рассказали в региональном гидрометцентре. — В среду, 13 марта, по области также сильных осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица. Ветер в ночной период слабый, днем переменный со скоростью 6-11 м/с. Ночью за окном -1…-6º, при прояснениях -6...-11º, днем 0...+5º.

В Волгограде завтра, 12 марта, установится облачная с прояснениями погода.

— Сильные осадки маловероятны, на дорогах местами гололедица. Ветер западного направления 8-13 м/с. Ночью по городу -6...-8º, днем +1...+3º, — уточнили волгоградские прогнозисты. — 13 марта осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица. Ветер переменного направления со скоростью 6-11 м/с. Ночью -4...-6º, днем +2...+4º.

Ранее синоптики обещали жителям Волгограда и области к концу этой недели устойчивый плюс. Напомним, что «Кумоха» предсказал погоду на Пасху в Волгоградской области.

Фото: архив ИА «Высота 102»