На новой неделе волгоградцев ждут морозы до -15º и робкая весна

Жителей Волгограда и области с самого первого рабочего дня основательно проморозит. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС, 11 марта температура за окном упадет до -15 градусов. Впрочем, к концу недели горожан порадует устойчивый плюс.

— 11 марта по области сильных осадков не ожидается, на дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-западного направления 6-11 м/с. В ночные часы -5…-10º, при прояснении температура упадет до -15º, в дневные часы +2...-3º, а в отдельных северных и северо-восточных районах -3...-8º, — рассказали вы областном гидрометцентре.

В Волгограде в понедельник, 11 марта, также без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11м/с. В ночной период по городу -5...-7º, после обеда температура составит 0...-2º.

По данным сервиса Gismeteo, в Волгограде с 11 по 17 марта будет малооблачно и в основном без осадков. Лишь в понедельник пройдет небольшой снег. Самым теплым днем новой недели окажется воскресенье. В эти сутки дневная температура составит +6º, ночью до -2º. Самая холодная ночь прогнозируется во вторник, 12 марта. Температура упадет до -8º, днем всего +1º. Геомагнитная активность на новой неделе будет низкой.

— Сегодня в Волгограде без существенных осадков, ветер северо-западный 6-11 м/с, температура днем 0...-2º. В воскресенье в областной столице также без сильных осадков. Ветер северо-западный со скоростью 6-11 м/с. Ночью -5...-7º, днем 0...-2º, — добавили волгоградские синоптики. — По региону 9 марта местами пройдет небольшой снег, на дорогах сохраняется гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Ночью -5…-10º, при прояснении до -15º, днем 0...-5º, местами воздух прогреется до +5º. В воскресенье осадки маловероятны. Ветер северо-западный 6-11 м/с. В ночной период -5…-10º, при прояснении столбики термометров покажут до -15º, днем +2...-3º, а в отдельных северных и северо-восточных районах -3...-8º.

Фото: архив ИА «Высота 102»