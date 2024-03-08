В Сети появилось видео момента ДТП с Mercedes депутата в Волгограде

Момент столкновения «Лады» с премиальным Mercedes Benz G-класса (Geländewagen) депутата в Волгограде запечатлели камеры видеонаблюдения, передает V102.RU.
По данным ГУ МВД России по региону, водитель «Лады Приоры» 1992 года рождения проехал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Mercedes под управлением водителя 1979 года рождения.
За рулем внедорожника был депутат Волгоградской областной думы Денис Хлыбов. В результате ДТП пострадала его спутница – пассажирка 1980 года рождения. Женщину госпитализировали.
Видео, фото: ГКУ ВО «Безопасный регион»