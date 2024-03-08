Происшествия

В Сети появилось видео момента ДТП с Mercedes депутата в Волгограде

Происшествия 08.03.2024 15:10
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08.03.2024 15:10


Момент столкновения «Лады» с премиальным Mercedes Benz G-класса (Geländewagen) депутата в Волгограде запечатлели камеры видеонаблюдения, передает V102.RU.

На записи видно, что «Лада Приора» двигается по проспекту Ленина прямо, а Geländewagen депутата, в свою очередь, едет в сторону улицы Ленина, пересекая проспект. В этот момент легковушка врезается в правую сторону внедорожника и он опрокидывается на бок.

По данным ГУ МВД России по региону, водитель «Лады Приоры» 1992 года рождения проехал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Mercedes под управлением водителя 1979 года рождения.

За рулем внедорожника был депутат Волгоградской областной думы Денис Хлыбов. В результате ДТП пострадала его спутница – пассажирка 1980 года рождения. Женщину госпитализировали.

Видео, фото: ГКУ ВО «Безопасный регион»

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