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Волгоградские металлурги удивили милых дам кулинарными шедеврами

Общество 07.03.2024 16:29
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07.03.2024 16:29


Кулинарный конкурс в преддверии Международного женского дня прошел на Волгоградском алюминиевом заводе.
Идея проведения соревнования в кулинарном мастерстве среди мужчин предприятия принадлежала Молодежному совету.

Участники представили свои блюда в трех заявленных категориях: закуски, десерты и выпечка. Гости смогли подкрепится вкуснейшим шашлыком и японской кухней, угоститься ароматным яблочным пирогом и нежнейшими синабонами, отведать изысканные десерты и тортики ручной работы. Они оценивали подачу блюда и его вкусовые качества.

– Все блюда оказались очень вкусными, рассказывает Таиса Ломакина, уполномоченный по корпоративной этике предприятия. – Было трудно выбрать самое лучшее. Меня просто поразила великолепная подача и красивая эстетика всех блюд. Очень приятно получить такой подарок от наших коллег-мужчин. 
Лучшие блюда были выбраны тайным голосованием. Максимальное количество голосов получил ароматный шашлык Данилы Вдовенко, начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности. Второе место занял японский стол Дмитрия Панкратова, начальника отдела планирования и анализа электролизного производства. А третье почетное место получил меренговый рулет, созданный Анатолием Кулаковым, аппаратчиком участка производства солей фтористой кислоты и газоочистки.

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