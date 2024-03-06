Половину гостиницы Дома молодежи раскрошили в Волгограде за два месяца

В Центральном районе Волгограда продолжается снос заброшенного Дома молодежи. Как сообщает ИА «Высота 102», всего за два зимних месяца с использованием спецтехники подрядная компания разобрала значительную часть здания. Фотограф информагентства Павел Мирошкин накануне снял с высоты масштаб работ, которые ведутся на берегу Волги.





Ранее о ходе демонтажа Дома молодежи «Высота 102» сообщала в декабре 2023 года. Тогда, по словам директора компании «Пересвет-Юг» Алексея Цуканова, завершить снос заброшки планировалось до конца зимы, однако, судя по текущей ситуации, на разбор конструкций уйдет еще как минимум несколько месяцев. Отдельная и трудоемкая работа предстоит по вывозу строительного мусора и приведению территории в порядок.





Напомним, что сроки демонтажа и ранее переносились по объективным причинам. Так, тяжелую технику, задействованную на объекте, приходилось использовать для разбора котельной на улице Глазкова. До этого демонтажные работы приостанавливали из-за ожидания поставки импортных запчастей. Всего на объекте было задействовано четыре экскаватора-разрушителя.





Справка. Дом молодежи был построен на берегу Волги в центральной части Волгограда в 70-х годах прошлого столетия по заказу обкома комсомола как место обучения и отдыха молодежи в творческой обстановке. Сооружение состояло из трех зданий: девятиэтажной гостиницы на 500 мест с видом на Волгу, двухэтажной пристройки к ней, где располагался ресторан, и трехэтажное здание школы комсомольского актива.

В 1990-е годы гостиницу стали использовать как офисное здание, тогда ее и стали называть «Молодежным центром». В пристройке, где находился ресторан, в 1996 году открылся ночной клуб «Корона». Когда в 2007 году клуб закрылся, гостиница оказалась полностью заброшена.