Общество

Приговоренный к сносу Дом молодежи в Волгограде лишился крыши: видео

Общество 28.12.2023 21:42
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28.12.2023 21:42


В Центральном районе Волгограда продолжается снос заброшенного Дома молодежи. Здание лишилось части крыши и пары секций практически до основания. 


— Демонтаж будет полностью завершен до конца зимы. Все строительные отходы будут переработаны в соответствии с законодательством, — пояснил информагентству генеральный директор компании «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов. 



Судя по кадрам видео, спецтехника действует методом разрушения перекрытий, после чего части здания под собственным весом обрушиваются вниз. 



Точные сроки демонтажа объекта у ТРЦ Europa City Mall неоднократно переносились по разным причинам. Тяжелую технику перегоняли на другой объект для демонтажа зданий, относящихся к старой котельной на улице Глазкова, чтобы не выбиваться из графика.

До этого демонтажные работы приостанавливали из-за ожидания поставки импортных запчастей. Всего на объекте было задействовано четыре экскаватора-разрушителя. 



В планах у строителей возвести на месте Дома молодежи современный жилой комплекс класса «комфорт плюс». Финальный проект выберут на конкурсе, где свои идеи представят архитекторы из разных городов России. Однако окончательное решение останется за экспертами отрасли и общественностью.   

К слову, в апреле подрядчик разрушил до основания двухэтажную пристройку, в которой находился ресторан, а потом и первый в городе ночной клуб «Корона».

Фото и видео: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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