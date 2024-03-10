Молодой человек после возвращения домой столкнулся и с другими проблемами. По его словам, он еле-еле выбил удостоверение участника боевых действий, которое, впрочем, ему пока не выдали.
– В военкомате мне заявили, чтобы я пришел на призывную комиссию весной, где будут решать, могу ли я служить срочную службу, – утверждает волжанин. – Конечно, отслужить срочную весьма проблематично с отсутствующими двумя пальцами на правой руке и неработающим указательным на той же. Дело даже не в этом – чему меня могут научить в армии, если я был штурмовиком?
Редакция V102.RU направила запрос в военную прокуратуру Волгоградского гарнизона с просьбой пояснить, какие выплаты положены Артему Морозову в связи с его увечьем.
В ведомстве сообщили, что волжанину начислили 50 тысяч рублей страховых за ранение, которое классифицировали как легкое. Также здесь добавили, что волжанин имеет право и на другие выплаты – молодой человек будет дополнительно проинформирован в этой части.
6 марта молодой человек, наконец, получил эти деньги.
– Получается, мне заплатили по 25 тысяч за каждый ампутированный палец, – рассуждает Антон. – Еще и без учета того, что указательным пальцем я до сих пор не могу шевелить. Надеялся, что на гражданке мне сделают операцию на этом пальце, может, он еще заработает. Но ничего не получается. На работу меня никто не берет из-за этого. Теперь вот оформляю инвалидность, на пенсию, наверное, и буду жить.
Напомним, V102.RU рассказывало историю Артема Морозова в публикации ««Я хочу спасти сына»: 24-летнего жителя Волгоградской области вернули на СВО с ампутированными пальцами». Волжанин попал на СВО из колонии в Суровикинском районе, где он отбывал наказание за наркотики.
В июне 2023 года осколками пальцы на правой руке у Артема разорвало в кровавую кашу. После ампутации двух пальцев и короткого нахождения в госпитале его снова отправили на передовую, где он пробыл до осени прошлого года, чудом вернувшись живым, так как управлять изуродованной рукой он не мог.