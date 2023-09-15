«Я хочу спасти сына»: 24-летнего жителя Волгоградской области вернули на СВО с ампутированными пальцами





24-летнего Артема М., у которого ампутировали пальцы на правой руке после ранения, вернули на СВО. По словам его мамы Оксаны Сердцевой, помимо ампутированных фаланг у молодого мужчины не работает указательный палец. Артем, утверждает мать, не может управлять и кистью из-за невылеченного перелома.



Житель Волжского Артем М. попал на СВО из колонии – он отбывал срок в одной в Суровикинском районе Волгоградской области.



– Он попал в тюрьму в 18 лет из-за наркотиков, – рассказала Оксана. – Не оправдываю сына, но молодой был, все осознал потом. Ему дали 9 лет, 6 из них он отсидел, три года оставалось. В апреле 2023 года он заключил контракт с Минобороны РФ и его отправили на СВО – он хотел искупить свою вину. А рано утром 16 июня Артема ранили – пальцы на правой руке разорвало в кровавую кашу! Может, и можно было их спасти, если бы сразу его прооперировали. А так его только к вечеру привезли в госпиталь в Донецк.



Хирурги сразу удалили два пальца – безымянный и средний. Указательный палец и кисть также пострадали от ранения. Но врачи не стали сразу ими заниматься, наложили гипс.



– Сказали, нужно подождать, когда заживут ампутированные пальцы, – продолжает Оксана. – К тому времени сын уже был в другом госпитале, в Ростове-на-Дону. Там на КТ подтвердилось, что у него еще и перелом кисти и не работает указательный палец.





Врачи, по словам матери Артема, обещали, что после заживления ампутированных пальцев займутся переломами, наложат спицы. Но потом Артема перевели в другой госпиталь – в Знаменск Астраханской области, где, как утверждает женщина, сыну не давали даже препаратов от боли. Вскоре с руки сняли лангетку и сказали, что будут возвращать обратно в зону СВО.

Артема увезли на СВО около двух недель назад. Недавно он позвонил матери и сказал, что будут обследовать раненых бойцов на пригодность к участию в боевых действиях.



– Артема признали годным для штурма, – плачет Оксана. – Когда он мне сказал об этом, у меня чуть сердце не разорвалось! Он же не может ни стрелять, ни бросать гранаты! Это же просто смерть! Как он будет на передовой с неработающей рукой?

По словам женщины, при этом в справке, которую выдали Артему в госпитале, его ранение назвали легким.





– Я хочу спасти сына, ведь он не сможет ничего в бою сделать! – заявляет Оксана. – Ну как же так? Воевать с неработающей рукой?



Женщина уже обратилась за помощью к юристу.



– Денег у меня лишних нет. Артему после того, как он ушел на СВО, ни копейки не заплатили – ни за то, что воевал на передовой, ни за ранение. Еле нашла на услуги юриста, – делится Оксана.



Вместе с адвокатом они уже направили заявления и обращения в Минобороны РФ, в военную прокуратуру. Но пока ответов ни из каких ведомств нет.



– Моему сыну и тем, кто ушел на СВО с колонии, сказали, чтобы они не жаловались и что они должны были вернуться домой двухсотыми. Ну как так можно? Ведь он же шел туда, чтобы искупить свою вину. Почему же его лишают этого шанса? – говорит мать.

Между тем, накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу издал приказ с перечнем заболеваний и увечий, с которыми запрещено мобилизовать граждан.





В частности, в списке из 26 заболеваний указаны последствия ранений, травм и выполненных по их поводу операций. Факты ранения у Артема М. и проведенной операции установлен. Кроме того, нельзя заключать контракт с гражданами, у которых отсутствуют на одной кисти три пальца на уровне пястно-фаланговых суставов или четыре пальца на уровне дистальных концов основных фаланг; первый и второй пальцы на уровне пястно-фаланговых суставов; первый палец на уровне межфалангового сустава и второй-пятый пальцы на уровне дистальных концов средних фаланг; а также первые пальцы на уровне пястно-фаланговых суставов на обеих кистях. У Антона отсутствуют третий и четвертый пальцы, но второй не сгибается, а также плохо двигается кисть.

Редакция V102.RU направила данную публикацию запросом в военно-следственное управление СКР России по Южному военному округу и просит проверить указанные в статье доводы.

Фото предоставлено Оксаной Сердцевой