Матч «Ротора» и «Уфы» стал самым посещаемым во Второй лиге





Матч «Ротора» c «Уфой», который завершился накануне со счетом 1:0 в пользу клуба из Башкирии, стал самым посещаемым в первом туре Второй лиги А. Игру на Волгоград Арене посетили 12 166 зрителей, сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Футбольная посещаемость». Матч «Ротора» c «Уфой», который завершился накануне со счетом 1:0 в пользу клуба из Башкирии, стал самым посещаемым в первом туре Второй лиги А. Игру на Волгоград Арене посетили 12 166 зрителей, сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Футбольная посещаемость».

Несмотря на плохую погоду и ранее начало сезона, болельщики сине-голубых снова доказали на деле, что могут обеспечивать мощную поддержку своей команде в любых условиях. Из десяти матчей в «золотой» и «серебряной» группе никто не смог оказать конкуренцию волгоградским поклонникам футбола. На второй позиции по показателям численности аудитории оказалась встреча в Челябинске, где местная одноименная команда со счетом 2:1 одолела столичную «Родину-2». На этот поединок пришли 3 900 зрителей. Тройку замкнула игра в Омске в «серебре», где «Иртыш» одолел курский «Авангард» — 3:1 при посещаемости 1 958 человек.Отметим, что рекорд сезона во Второй лиге А также принадлежит болельщикам «Ротора». Во втором туре летне-осеннего чемпионата матч с той же «Уфой» посетили 19 734 зрителей. Кроме того, по итогам первой части всех российских лиг «Ротор» занял четвертое место при средней посещаемости в 14 308 человек, уступая по этому показателю только клубам элитного дивизиона — питерскому «Зениту», «Краснодару» и московскому «Спартаку».