Несмотря на капризы погоды, большинство курьеров стараются не пропустить ни одной смены и каким-то чудом проехать на велосипедах там, где не все волгоградцы смогут пройти пешком.
- Зимой проезжая часть более-менее расчищена. А вот на тротуарах и, тем более, во дворах все не так радужно. Кое-где ледяные торосы становятся почти непреодолимым препятствием. И, конечно, курьеры падают. Особенно жалко новичков - у них это случается намного чаще, - признает волгоградец. - Я, кстати, могу похвастаться - этой зимой не упал ни разу. Но тут все просто - секрет профессионалов как раз-таки в их опыте.
«Мало кто из ребят просит помочь «с сумками»
Дополнительных вызовов курьерам на колесах нередко подбрасывают сами клиенты. На своих плечах велосипедисты везут пятилитровые бутыли с водой, килограммы овощей и фруктов или объёмные пакеты с бытовой химией.
- Для заказчиков нет никаких ограничений по весу. Но, если курьеру будет очень тяжело, он может попросить помощи у коллеги и доставить заказ вдвоем. Правда, на практике мало кто обращается за этой помощью, - улыбается курьер. - Мой личный рекорд - заказ весом 60 килограммов! В нем было несколько бутылей с водой и прочие продукты.
В любом районе Волгограда у доставщиков есть свои нелюбимые адреса. Добраться до них на велосипеде нелегко даже в теплую сухую погоду - что уж говорить про ситуации, когда дороги превращаются в каток или вязкую глиняную «кашу».
- В Дзержинском районе есть несколько домов, построенных в низине. Доехать туда с заказом относительно несложно. А вот вернуться назад... - делится волгоградец. - Справедливости ради надо сказать, что большинство водителей уже привыкли к нам и стали относиться, как к полноценным участникам дорожного движения. Но временами мы все же имеем дело с неприятными людьми за рулем - то сигналят, то не пропускают, то намеренно газуют перед тобой.
«Люди намного чаще благодарят, чем ругают»
Кстати, даже после многочасовых смен курьеры не перестают крутить педали своих велосипедов.
- Как-то раз друг предложил мне покататься на велосипеде. Мы так увлеклись процессом, что не заметили, как проехали больше 160 километров от Урюпинска и оказались за пределами Волгоградской области, - вспоминает Иван. - Так что никакой профессиональной аллергии на велосипед у меня нет. Скажу больше - как студенту, мне очень нравится моя работа. Иначе бы столько не продержался...