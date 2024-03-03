



В дни, когда Волгоград засыпает снегом или заливает ледяным дождём, у доставщиков еды и продуктов случаются самые напряжённые смены. Маневрируя на обледеневших дорогах, нередко падая и загоняя велосипеды на крутые подъёмы, курьеры развозят десятки заказов. О закулисье их работы - в материале V102.RU.

В дни, когда Волгоград засыпает снегом или заливает ледяным дождём, у доставщиков еды и продуктов случаются самые напряжённые смены. Маневрируя на обледеневших дорогах, нередко падая и загоняя велосипеды на крутые подъёмы, курьеры развозят десятки заказов. О закулисье их работы - в материале V102.RU.





Парни из службы доставки признают, что большинство клиентов относятся к ним с пониманием и спокойно воспринимают задержки в пути. Парни из службы доставки признают, что большинство клиентов относятся к ним с пониманием и спокойно воспринимают задержки в пути.

Виктория Чумакова

Фото Павла Мирошкина/V102.RU



рассказывает курьер Иван.Несмотря на капризы погоды, большинство курьеров стараются не пропустить ни одной смены и каким-то чудом проехать на велосипедах там, где не все волгоградцы смогут пройти пешком.признает волгоградецДополнительных вызовов курьерам на колесах нередко подбрасывают сами клиенты. На своих плечах велосипедисты везут пятилитровые бутыли с водой, килограммы овощей и фруктов или объёмные пакеты с бытовой химией.улыбается курьерВ любом районе Волгограда у доставщиков есть свои нелюбимые адреса. Добраться до них на велосипеде нелегко даже в теплую сухую погоду - что уж говорить про ситуации, когда дороги превращаются в каток или вязкую глиняную «кашу».делится волгоградец.продолжает Иван.Кстати, даже после многочасовых смен курьеры не перестают крутить педали своих велосипедов.вспоминает Иван