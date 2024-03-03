Общество

«Однажды вез на своих плечах 60 килограммов»: курьер-велосипедист рассказал о работе в дождь и снег в Волгограде

Общество 03.03.2024 19:08
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03.03.2024 19:08


В дни, когда Волгоград засыпает снегом или заливает ледяным дождём, у  доставщиков еды и продуктов случаются самые напряжённые смены. Маневрируя на обледеневших дорогах, нередко падая и загоняя велосипеды на крутые подъёмы, курьеры развозят десятки заказов. О закулисье их работы - в материале V102.RU.
- Для меня эта зима - уже третья в статусе курьера. Конечно, и снег, и дождь, и сильный ветер нам совсем не на руку, но за работу в непогоду существует стимулирующая система надбавок,- рассказывает курьер Иван. - Порой у нас выдаются по-настоящему тяжёлые дни. Помню, как года два назад, зимой, я вышел на 14-15 часов. На улице была ужасная погода - дождь при минусовой температуре, везде лужи и свежий лед. Людям, само собой, не хотелось выходить из дома, поэтому заказов было очень много. Промокнув и сильно устав, я к тому же умудрился упасть в лужу. В тот момент мне оставалось работать еще четыре часа. Как я тогда дотянул до конца смены, не понимаю и сам.
Несмотря на капризы погоды, большинство курьеров стараются не пропустить ни одной смены и каким-то чудом проехать на велосипедах там, где не все волгоградцы смогут пройти пешком.
- Зимой проезжая часть более-менее расчищена. А вот на тротуарах и, тем более, во дворах все не так радужно. Кое-где ледяные торосы становятся почти непреодолимым препятствием. И, конечно, курьеры падают. Особенно жалко новичков - у них это случается намного чаще, - признает волгоградец. - Я, кстати, могу похвастаться - этой зимой не  упал ни разу. Но тут все просто - секрет профессионалов как раз-таки в их опыте.
«Мало кто из ребят просит помочь «с сумками»
Дополнительных вызовов курьерам на колесах нередко подбрасывают сами клиенты. На своих плечах велосипедисты везут пятилитровые бутыли с водой, килограммы овощей и фруктов или объёмные пакеты с бытовой химией.
- Для заказчиков нет никаких ограничений по весу. Но, если курьеру будет очень тяжело, он может попросить помощи у коллеги и доставить заказ вдвоем. Правда, на практике мало кто обращается за этой помощью, - улыбается курьер. - Мой личный рекорд - заказ весом 60 килограммов! В нем было несколько бутылей с водой и прочие продукты.
В любом районе Волгограда у доставщиков есть свои нелюбимые адреса. Добраться до них на велосипеде нелегко даже в теплую сухую погоду - что уж говорить про ситуации, когда дороги превращаются в каток или вязкую глиняную «кашу».
- В Дзержинском районе есть несколько домов, построенных в низине. Доехать туда с заказом относительно несложно. А вот вернуться назад... - делится волгоградец. -  Справедливости ради надо сказать, что большинство водителей уже привыкли к нам и стали относиться, как к полноценным участникам дорожного движения. Но временами мы все же имеем дело с неприятными людьми за рулем  - то сигналят, то не пропускают, то намеренно газуют перед тобой.
«Люди намного чаще благодарят, чем ругают»

Парни из службы доставки признают, что большинство клиентов относятся к ним с пониманием и спокойно воспринимают задержки в пути.
- Лично мне почти не приходилось встречаться с агрессивным и неадекватным поведением клиентов, - продолжает Иван. - Даже, если люди хотят как можно скорее получить свой заказ, а мы по объективным причинам задерживаемся в пути, нас встречают без претензий. Иногда, конечно, попадаются особо «буйные». Но все их вопросы мы адресуем в службу поддержки. Как правило, на этом конфликтная ситуация заканчивается. Очень часто нас благодарят за доставку и говорят, как сильно мы выручаем - кто-то болеет, кто-то сидит дома с малышом и не может выйти за продуктами. А женщины средних лет порой и вовсе жалеют нас, как своих сыновей. В такие моменты понимаешь, сколько пользы ты можешь доставить людям.
Кстати, даже после многочасовых смен курьеры не перестают крутить педали своих велосипедов.
- Как-то раз друг предложил мне покататься на велосипеде. Мы так  увлеклись процессом, что не заметили, как проехали больше 160 километров от Урюпинска и оказались за пределами Волгоградской области, - вспоминает Иван. - Так что никакой профессиональной аллергии на велосипед у меня нет. Скажу больше - как студенту, мне очень нравится моя работа. Иначе бы столько не продержался...
Виктория Чумакова
Фото Павла  Мирошкина/V102.RU


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