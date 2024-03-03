В Волжском около девятиэтажки нашли тело мужчины

Происшествия 03.03.2024 10:46
0
03.03.2024 10:46
В Волжском Волгоградской области под окнами девятиэтажки, расположенной рядом с железнодорожным вокзалом, было обнаружено тело мужчины. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, трагедия произошла в третьем часу ночи 2 марта.
По свидетельствам очевидцев, погибший 38-летний мужчина проживал в доме №21 по ул. Кирова на 9-ом этаже. Соседи отзывались о нем как о человеке с неуравновешенной психикой.
Под Волгоградом хозяин дома сгорел во сне03.03.2024 12:49
Происшествия 03.03.2024 12:49
В Волгограде под балконами 14-этажки нашли тело женщины02.03.2024 20:10
Происшествия 02.03.2024 20:10
Сосулька рухнула на голову мужчине на юге Волгограда02.03.2024 16:37
Происшествия 02.03.2024 16:37
Под Волгоградом многотонная фура расплющила реф-фургон в лобовом ДТП02.03.2024 14:18
Происшествия 02.03.2024 14:18
В лесополосе на юге Волгограда найден мертвым адвокат Сергей Хрипунов02.03.2024 08:49
Происшествия 02.03.2024 08:49
«Вы еще и тараканов спасать будете?»: в Волгограде при ремонте ДК Гагарина погубили летучих мышей01.03.2024 19:38
Происшествия 01.03.2024 19:38
Волжанин расквасил об дерево повторно угнанную Toyota01.03.2024 16:24
Происшествия 01.03.2024 16:24
В Волгограде водитель KIA выпил бутылку водки и устроил массовое ДТП01.03.2024 13:05
Происшествия 01.03.2024 13:05
Уходил от погони? Под Волгоградом легковушка на скорости влетела под фуру29.02.2024 21:09
Происшествия 29.02.2024 21:09
Под Волгоградом 53-летний хуторянин зарезал младшего брата29.02.2024 14:24
Происшествия 29.02.2024 14:24
Лжеброкер с сайта знакомств выманила 13,5 млн рублей у жителя Волжского29.02.2024 13:35
Происшествия 29.02.2024 13:35
Пожар на складе пиломатериалов тушат в Волгограде29.02.2024 07:06
Происшествия 29.02.2024 07:06
В Волгограде бывалый разбойник грабил офисы микрозаймов с игрушечным пистолетиком28.02.2024 11:08
Происшествия 28.02.2024 11:08
Труп 19-летнего парня нашли соседи на лестничной клетке в Камышине27.02.2024 19:22
Происшествия 27.02.2024 19:22
В Волжском мужчине оторвало кисть руки на работе27.02.2024 16:32
Происшествия 27.02.2024 16:32