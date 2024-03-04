Сын Героя России Ирины Яниной из Волгоградской области погиб на СВО

Общество 04.03.2024 14:06
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04.03.2024 14:06
На СВО погиб 35-летний Евгений Янин, сын первой женщины Героя России, удостоенной этого звания посмертно за героизм, проявленный в боях на Кавказе. Как сообщает V102.RU, ранение, полученное 35-летним Евгением с позывным «Белый» из Калача-на-Дону Волгоградской области, от прилетевшего снаряда оказалось смертельным. Он погиб 29 февраля 2024 года.
Евгений был еще школьником, когда его мама в 1999 году погибла в горящем бронетранспортере. Сержант Ирина Янина вместе с боевыми товарищами в районе дагестанского села Карамахи попала под обстрел исламистов. Под непрерывным огнем она оказывала помощь раненым бойцам, при ее личном участии было совершено три рейса на бронетранспортере, а 28 военнослужащих удалось вывезти в тыл. При четвертой попытке пробраться к раненым бронетранспортер подбили. Медсестра не смогла выбраться из горящей машины.Ирина, которая потеряла трехлетнюю дочку, воспитывала сына одна. При любой возможности она отправляла письма любимому Женьке, который ждал ее с бабушкой и дедушкой. Но не дождался. А спустя много лет он геройски шагнул в вечность вслед за своей мамой.
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