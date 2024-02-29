Экономика

С Волгоградской области и других регионов РФ спишут две трети долгов

Экономика 29.02.2024 15:19
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29.02.2024 15:19


Президент России Владимир Путин предложил списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам. Как сообщает V102.RU, об этом глава государства сообщил сегодня, 29 февраля, в послании Федеральному собранию.

- Прежде всего, надо снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Считаю необходимым списать две трети задолженностей регионов по бюджетным кредитам. По оценкам, это позволит им сохранить порядка 200 миллиардов рублей ежегодно - с 2025 по 2028 год, - сказал президент.

По его словам, сэкономленные средства российские регионы будут направлять на собственное развитие.

Путин также предложил предоставить регионам более широкие возможности распоряжаться средствами в рамках национальных проектов.

По данным КСП Волгоградской области, по итогам 9 месяцев 2023 года долг региона по бюджетным кредитам составил 56 млрд 248 млн рублей.

Фото: kremlin.ru

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