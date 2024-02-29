Цены на бензин в Волгоградской области встали как вкопанные

Между тем, с 1 марта правительство РФ одобрило запрет на экспорт бензина на полгода. Это связано в том числе и с наступлением повышенного спроса на топливо в связи с началом весенних полевых работ, а также с плановым ремонтом двух крупнейших НПЗ, в том числе – волгоградского.
Экономика 29.02.2024 08:18
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29.02.2024 08:18
Между тем, с 1 марта правительство РФ одобрило запрет на экспорт бензина на полгода. Это связано в том числе и с наступлением повышенного спроса на топливо в связи с началом весенних полевых работ, а также с плановым ремонтом двух крупнейших НПЗ, в том числе – волгоградского.
Цены на бензин в Волгоградской области вот уже месяц игнорируют инфляционные процессы и стоят «насмерть» на прежних позициях. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, стоимость автомобильного топлива в регионе остается неизменной.В частности, бензин АИ-92 по-прежнему стоит в среднем 51,12 рубля за литр, АИ-95 – 56,85 рубля, АИ-98 – 66,62 рубля. Стоимость дизтоплива также остается на уровне 61,78 рубля.
Между тем, с 1 марта правительство РФ одобрило запрет на экспорт бензина на полгода. Это связано в том числе и с наступлением повышенного спроса на топливо в связи с началом весенних полевых работ, а также с плановым ремонтом двух крупнейших НПЗ, в том числе – волгоградского.
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