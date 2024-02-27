В Волгограде с 1 марта заработает первый речной маршрут





Речной маршрут «Волгоград - Культбаза» начнет свою работу уже с 1 марта. Как сообщили V102.RU в пресс-службе мэрии, актуальное расписание движения теплоходов по маршруту можно найти на официальном сайте Волгоградского пассажирского порта.

Маршрут «Волгоград - Культбаза» до 20 марта будет совершать по четыре рейса в день четыре раза в неделю - в среду, пятницу, субботу и воскресенье. В период продолжительных выходных, речные трамвайчики выполнят дополнительные рейсы.

- Ближе к открытию дачного сезона и с прогнозируемым увеличением пассажиропотока количество рейсов будет постепенно увеличиваться, рассказали в мэрии. - Как только позволит гидрологическая обстановка, речной транспорт выйдет и на другие маршруты.

В этом году также сохранится круглогодичный маршрут «Руднева – о. Сарпинский». Теплоходы ежедневно будут совершать по десять рейсов. Всего ежегодно в Волгограде работают семь внутригородских речных маршрутов.