Происшествия

«Он его строил своими руками»: в Михайловке сгорел дом погибшего участника СВО

Происшествия 26.02.2024 19:44
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26.02.2024 19:44


Еще одну трагедию пришлось пережить семье погибшего участника СВО Геннадия Маркова. Как рассказали V102.RU в администрации Михайловки Волгоградской области, в ночь на 26 февраля  в результате короткого замыкания электропроводки в хуторе Прудки Катасоновского сельского поселения по улице Песчаной, 8 полностью сгорел частный дом, в котором проживала семья погибшего участника СВО. Пламя охватило дом в первом часу ночи. Жене Ольге и сынe-шестикласснику  удалось спастись.
Пока женщину и ее сына приютили односельчане. В администрации Михайловки собирают документы для оказания помощи семье. Между тем, люди уже открыли сбор средств на оказание помощи семье.
- Сын и вдова участника СВО остались без тёплой одежды, личных вещей, документов.  Оказать финансовую помощь можно перечислением на карту Сбербанка, которая привязана к номеру Ольги Владимировны Марковой – 89034788573, - говорится в обращении ко всем неравнодушным.
Муж Ольги Геннадий погиб на СВО в январе 2023 года. Он был призван по частичной мобилизации. Дом в Прудках, который сегодня сгорел, он строил своими руками.
Фото администрация Михайловки VK.com

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