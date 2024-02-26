«Он его строил своими руками»: в Михайловке сгорел дом погибшего участника СВО





Еще одну трагедию пришлось пережить семье погибшего участника СВО Геннадия Маркова. Как рассказали V102.RU в администрации Михайловки Волгоградской области, в ночь на 26 февраля в результате короткого замыкания электропроводки в хуторе Прудки Катасоновского сельского поселения по улице Песчаной, 8 полностью сгорел частный дом, в котором проживала семья погибшего участника СВО. Пламя охватило дом в первом часу ночи. Жене Ольге и сынe-шестикласснику удалось спастись. Еще одну трагедию пришлось пережить семье погибшего участника СВО Геннадия Маркова. Как рассказали V102.RU в администрации Михайловки Волгоградской области, в ночь на 26 февраля в результате короткого замыкания электропроводки в хуторе Прудки Катасоновского сельского поселения по улице Песчаной, 8 полностью сгорел частный дом, в котором проживала семья погибшего участника СВО. Пламя охватило дом в первом часу ночи. Жене Ольге и сынe-шестикласснику удалось спастись.

Пока женщину и ее сына приютили односельчане. В администрации Михайловки собирают документы для оказания помощи семье. Между тем, люди уже открыли сбор средств на оказание помощи семье.– 89034788573, - говорится в обращении ко всем неравнодушным.Муж Ольги Геннадий погиб на СВО в январе 2023 года. Он был призван по частичной мобилизации. Дом в Прудках, который сегодня сгорел, он строил своими руками.