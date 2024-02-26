Реф-фургон влетел в отбойник и перевернулся на трассе под Волгоградом





Сегодня, 26 февраля, водитель фургона-рефрижератора не справился с управлением, влетел в отбойник и перевернулся на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в результате ДТП 64-летний мужчина был госпитализирован.

- Около 11-12 часов на автодороге Р-22 «Каспий» водитель 1960-го года рождения, управляя автомобилем «ВИС 234900», не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным ограждением, - рассказали в ведомстве.





По данным информагентства, после оказания помощи волгоградец был госпитализирован в Михайловскую ЦРБ.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области