Общество

Под Волгоградом третьи сутки ищут бизнесмена из Дагестана

Общество 22.02.2024 17:20
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22.02.2024 17:20


В Волгоградской области разыскивают пропавшего 20 февраля 39-летнего жителя Дербента Республики Дагестан, пропавшего после поездки на междугороднем автобусе. Как стало известно V102.RU, последний раз мужчину видели в придорожном кафе в селе Цаца Светлоярского района. 

— Мой супруг Курбанов Физули Халилович вместе со мной занимается в Дербенте бизнесом — мы продаем женскую одежду. Несколько дней назад мы ездили в Москву, он опоздал на самолет до дома, и я улетела одна. Друзья посадили его на автобус, — рассказала супруга исчезнувшего мужчины, представившаяся Гулей. — 20 февраля в 10.00 утра он вышел из автобуса Москва — Дербент на остановке в селе Цаца. Был одет в толстовку черного цвета, темно-синие спортивные штаны. С собой у него паспорт и права. Нам важна любая информация. Он совершенно безобиден, спокойный сам по себе.  

По словам жены, она рассылала ориентировки на супруга по всем волгоградским пабликам. 

— Мне позвонили и сказали, что человека, похожего на моего мужа с высоким давлением из придорожного кафе в селе Цаца забрала бригада скорой помощи, — с тревогой пояснила Гуля. — Вообще у него проблем со здоровьем нет. Мало ли, что могло случиться, я очень переживаю. 

Если вы располагаете информацией о местонахождении исчезнувшего жителя Дербента, просьба сообщить в редакцию «Высоты 102» по номеру 8 937 55 66 102. 

Напомним, что в столице пропал подросток из Камышина. По данным полиции, 17 февраля юноша вылетел из аэропорта Саратова в Москву, после чего молодой человек перестал выходить на связь. 

Фото: «Волгоград» / t.me

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