«Взял билет до Москвы»: в Саратове пропал подросток из Камышина





Полицейские вторые сутки разыскивают 16-летнего жителя города Камышина Волгоградской области Попова Данила Сергеевича. Молодой человек ушел из дома и до настоящего момента о его местонахождении ничего не известно, сообщает V102.RU со ссылкой на межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский».

По информации полиции, 17 февраля юноша вылетел из аэропорта Саратова в Москву, после этого молодой камышанин пропал.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просьба сообщить в дежурную часть МО МВД России «Камышинский» по тел: 2-09-00, 4-75-25, «02».

Фото: межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский»