Общество

«Взял билет до Москвы»: в Саратове пропал подросток из Камышина

Общество 19.02.2024 17:01
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19.02.2024 17:01


Полицейские вторые сутки разыскивают 16-летнего жителя города Камышина Волгоградской области Попова Данила Сергеевича.  Молодой человек ушел из дома и до настоящего момента о его местонахождении ничего не известно, сообщает V102.RU со ссылкой на межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский».

По информации полиции, 17 февраля юноша вылетел из аэропорта Саратова в Москву, после этого молодой камышанин пропал. 

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просьба сообщить в дежурную часть МО МВД России «Камышинский» по тел: 2-09-00, 4-75-25, «02».

Фото: межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский»

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