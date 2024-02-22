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Снятую в Волгограде военную мелодраму покажут по всей стране 23 февраля

Телеком 22.02.2024 13:44
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22.02.2024 13:44


Премьера сериала о любви и сохранении человечности в нечеловеческих условиях состоится в День защитника Отечества. В нем принимали участие волгоградцы – оператором-постановщиком сериала стал Максим Шинкоренко, а одним из продюсеров – родившийся в городе-герое Андрей Кублицкий. 
Съемки начались осенью 2014 года в Волгограде, продолжились в Москве и Казахстане. В центре сюжета – история молодой девушки Дины Каримовой, которая, не поступив в медицинский институт, решает отправиться на стажировку в военный госпиталь – в самое сердце военных действий в Афганистане, чтобы в будущем пройти строгий отбор в ВУЗ. 
Это история про мужество женщины, которая вопреки своим страхам попадает в Афганистан во время войны, служит там в полевом госпитале и находит любовь, которую она пронесет через всю жизнь. Это история про смелость, отвагу и преданность своей Родине. Про судьбы людей, их благородство и честность. На съемках участвовала настоящая военная техника образца 80-ых. В фильме вы увидите увлекательную историю и яркие актерские работы, — отмечает режиссер сериала Тимур Алпатов. 
Сценарий для сериала адаптировал Андрей Житков – сценарист известных проектов на военную тематику «Диверсант» и «Операция Мухаббат». А главные роли в картине сыграли Саера Сафари, Антон Батырев, Сергей Пускепалис, Алексей Кравченко и Марина Александрова. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре KION.
— Волгоград можно с уверенностью назвать городом исторического кинематографа. Знакомые пространства города-героя часто можно увидеть в фильмах, повествующих об исторических событиях, среди них и знаменитый фильм «Они сражались за родину» с Юрием Никулиным в главной роли. На кадрах сериала «Вернуть любой ценой» каждый волгоградец узнает набережную Волги и центр города. Уверена, новый сериал придется по вкусу зрителям, — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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