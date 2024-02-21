В Камышине Волгоградской области сегодня, 21 февраля, проводят в последний путь погибшего в ходе спецоперации Андрея Емекеева, сообщает V102.RU.

— Андрей Михайлович погиб 29 июля 2023 года в ходе выполнения задачи СВО, — рассказали информагентству в администрации Камышинского района.

Уточняется, что наш земляк служил по контракту. До этого окончил среднюю школу, учился в техническом колледже. Ему было всего 26 лет. Известно, что Емекеев воспитывался опекуном в селе Галка, одно время проживал в селе Верхняя Куланинка.

Церемония прощания пройдет в Камышине в зале МУП «Ритуал» по адресу улица Брянская, 14. Похоронят бойца на городском кладбище.

Напомним, в Новоаннинском районе Волгоградской области похоронили погибшего в СВО 26-летнего бывшего полицейского Романа Красикова. В администрации района сообщали, что нашего земляка мобилизовали осенью 2022 года.

Фото и коллаж: Александр Косарев / ok.ru, Алексей Костяков ИА «Высота 102»