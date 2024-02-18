В Волгоградской области похоронят мобилизованного экс-полицейского

В Новоаннинском районе Волгоградской области завтра, 19 февраля, проводят в последний путь погибшего в ходе спецоперации артиллериста Романа Красикова.

— Завтра прощание в 12.00 в Новоаннинском. Похоронят на городском кладбище, — рассказали V102.RU местные власти.

По сведениям районной газеты «Авангард», Роман Красиков после окончания городской школы № 1 продолжил обучение в Новоаннинском сельскохозяйственном колледже на специальности «Право и организация социального обеспечения». Проходил срочную службу в период с 2017 по 2018 годы в Иркутске в РВСН. 23 сентября 2022-го его призвали по частичной мобилизации.

Известно, что Красиков после колледжа поступил на службу в полицию в местный райотдел. Однако незадолго да начала мобилизационных мероприятий уволился.

По информации районной администрации, наш земляк погиб 5 февраля при выполнении спецзадач. У него остались родители, сестра, племянники и супруга. Ему было всего 26 лет.

Фото и коллаж: администрация Новоаннинского района / vk.com, Алексей Костяков ИА «Высота 102»