Жители Новоаннинского района Волгоградской области потрясены гибелью своего земляка – 26-летнего Романа Красикова. Как сообщили V102.RU в администрации района, Роман был мобилизован и отправился в зону СВО осенью позапрошлого года.



– Он родился в Новоаннинском, закончил здесь школу и сельскохозяйственный колледж, потом отслужил срочную службу. На СВО числился в гаубичном самоходно-артиллерийском взводе. Погиб 5 февраля в ходе выполнения спецзадач, – говорится в сообщении администрации района. – У него остались родители, сестра, племянники и супруга.

Журналисты районной газеты «Авангард» сообщили, что у Романа была масса планов на жизнь. Он приобрел жилье в Новоаннинском, заказал там ремонт и планировал посмотреть уже первые результаты во время отпуска. Но этим планам не суждено было сбыться.



Буквально за полчаса до своей гибели он успел поговорить со своей женой Юлией, заверял, что у него все хорошо и предупредил, что уходит на задание, откуда он уже не вернулся.

Фото: администрация Новоаннинского района / VK.com

Коллаж: Алексей Костяков / V102.RU