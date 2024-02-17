«И без окон, без дверей»: волгоградцы требуют комфортных остановок

Редакция V102.RU еще 6 февраля направила запрос главе Краснослободска Николаю Семилетову с просьбой пояснить ситуацию с остановочными павильонами в городе, однако чиновник на запрос не ответил.
Между тем, и в Волгограде не на всех остановках установлены укрытия от непогоды для ожидающих транспорт горожан. V102.RU неоднократно сообщало об отсутствии павильона на остановке «7-ая площадка» в Кировском районе. В такой же ситуации оказались и жители Тракторозаводского района, пожаловавшиеся на такую же проблему на «Новой Спартановке».
Вот что ответили в мэрии на жалобы горожан.
- Установка новых, а также модернизация имеющихся остановочных павильонов в Волгограде ведется поэтапно – и в рамках комплексного обновления дорожных объектов, и в плановом порядке в соответствии с формируемым перечнем. В настоящее время в соответствии с решением Волгоградской городской думы прорабатывается вопрос об утверждении нового вида НТО, в которых остановочный павильон будет конструктивно объединен с торговым объектом, - говорится в ответе.
Когда конкретно появится павильон на «Новой Спартановке», так и осталось неясным. Напомним, ранее V102.RU сообщало о том, что власти Волгограда, которые снесли остановочные павильоны, объединенные с торговым объектом, перед ЧМ-2018 по всему городу, теперь решили снова вернуть их на улицы областного центра.