Общество

«И без окон, без дверей»: волгоградцы требуют комфортных остановок

Общество 17.02.2024 15:00
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17.02.2024 15:00


Жители Краснослободска Среднеахтубинского района Волгоградской области возмущены состоянием так называемого остановочного павильона, который больше похож на домик без окон и дверей.
- Вот такой «скелет» остановки стоит около 4-й школы, - рассказали жители Краснослободска. – Боковых стекол здесь уже давно нет. Как можно спрятаться от непогоды в таком вот «домике», непонятно. На противоположной стороне вообще нет никакой остановки. Дети стоят на ветру в ожидании транспорта. Как не стыдно нашим чиновникам? Про состояние дороги, которую переходят школьники, и говорить нечего. Там или ледяные торосы, или ледяная каша.
Редакция V102.RU еще 6 февраля направила запрос главе Краснослободска Николаю Семилетову с просьбой пояснить ситуацию с остановочными павильонами в городе, однако чиновник на запрос не ответил.
Между тем, и в Волгограде не на всех остановках установлены укрытия от непогоды для ожидающих транспорт горожан. V102.RU неоднократно сообщало об отсутствии павильона на остановке «7-ая площадка» в Кировском районе. В такой же ситуации оказались и жители Тракторозаводского района, пожаловавшиеся на такую же проблему на «Новой Спартановке».
Вот что ответили в мэрии на жалобы горожан.
- Установка новых, а также модернизация  имеющихся остановочных павильонов в Волгограде ведется поэтапно – и в рамках комплексного обновления дорожных объектов, и в плановом порядке в соответствии с формируемым перечнем. В настоящее время в соответствии с решением Волгоградской городской думы прорабатывается вопрос об утверждении нового вида НТО, в которых остановочный павильон будет конструктивно объединен с торговым объектом, - говорится в ответе.
Когда конкретно появится павильон на «Новой Спартановке», так и осталось неясным. Напомним, ранее V102.RU сообщало о том, что власти Волгограда, которые снесли остановочные павильоны, объединенные с торговым объектом, перед ЧМ-2018 по всему городу, теперь решили снова вернуть их на улицы областного центра.    



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