Билайн представляет новинки Samsung: Galaxy S24 уже в продаже в России

Телеком 15.02.2024 16:08 Реклама
0
15.02.2024 16:08 Реклама
В билайне начинаются продажи одних из самых ожидаемых смартфонов года — Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ и Galaxy S24. По словам производителя, эти устройства открывают новую страницу в развитии мобильных технологий, предлагая пользователям уникальные возможности искусственного интеллекта и устанавливая новый стандарт качества съемки.
В числе инновационных ИИ-функций — «Синхронный перевод», позволяющий в реальном времени переводить разговоры и тексты, облегчая общение на разных языках. Функция «Обвести и найти» представляет собой новый способ взаимодействия с поиском, позволяя пользователям искать информацию об объектах, просто обведя их на экране своего смартфона. А ассистент для «Заметок» с Galaxy AI автоматически создает сводки ваших записей, делая организацию информации более удобной и интуитивной. Подробнее об этой и всех остальных функциях Samsung Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra, их использовании и ограничениях вы можете узнать на сайте производителя.
По случаю старта продаж билайн предлагает своим клиентам специальную акцию: 10 000 бонусных рублей на счет мобильного телефона при покупке любой модели из линейки Galaxy S24. Новинки также доступны в трейд-ин и рассрочку 0-0-24 для покупок в розничных точках продаж.
Акция с бонусными рублями на счет телефона в билайне будет действовать до 31 марта 2024 года. Покупатели могут ознакомиться с подробностями предложения и приобрести новинки в интернет-магазине и офисах продаж билайна.
Фото предоставлено ПАО «ВымпелКом».
Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636
«Ростелеком» в Волгограде провел предпремьерный кинопоказ сериала «ГДР»15.02.2024 17:42 Реклама
Телеком 15.02.2024 17:42 Реклама
Билайн бизнес запустил Wi-Fi в автобусах столицы Дагестана14.02.2024 12:30 Реклама
Телеком 14.02.2024 12:30 Реклама
Волгоградцы получат второй смартфон в подарок при покупке в билайне13.02.2024 14:33
Телеком 13.02.2024 14:33
В Волгограде оцифровали образовательный процесс студентов аграрного университета12.02.2024 11:43
Телеком 12.02.2024 11:43
«Ростелеком» организует на юге России роад-шоу главного трофея КХЛ — Кубка Гагарина08.02.2024 13:32 Реклама
Телеком 08.02.2024 13:32 Реклама
«Ростелеком» в Волгограде провел для школьников лекции по кибербезопасности07.02.2024 16:50 Реклама
Телеком 07.02.2024 16:50 Реклама
МегаФон стал партнером виртуального оператора СберМобайл07.02.2024 14:37 Реклама
Телеком 07.02.2024 14:37 Реклама
В России началось производство документального сериала о романе «Анна Каренина»06.02.2024 17:55 Реклама
Телеком 06.02.2024 17:55 Реклама
Из сказки — в быль: «Яга» вошла в реестр отечественного ПО05.02.2024 18:24 Реклама
Телеком 05.02.2024 18:24 Реклама
«Ростелеком» перешел на российский софт для работы с PDF-документами02.02.2024 10:13
Телеком 02.02.2024 10:13
Непрерывную работу 15 площадок «Татспиртпрома» помогают обеспечивать сервисы билайн бизнес31.01.2024 17:50
Телеком 31.01.2024 17:50
Интерес волгоградцев к онлайн-шопингу с начала января вырос почти в 2 раза31.01.2024 15:07
Телеком 31.01.2024 15:07
Билайн увеличил надежность сети в Волгоградской области на фоне роста интернет-потребления31.01.2024 10:19
Телеком 31.01.2024 10:19
Успейте попасть в «цифровое будущее»: до окончания приема заявок на конкурс остается месяц30.01.2024 12:59
Телеком 30.01.2024 12:59
Более 18 тысяч жителей Волгоградской области получили доступ к 4G МегаФона26.01.2024 10:48
Телеком 26.01.2024 10:48