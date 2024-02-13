В Котельниковском районе Волгоградской области продолжаются восстановительные работы после разгула ледяной стихии. На помощь волгоградским специалистам брошены силы и техника из Ростовской, Пензенской и Московской областей.

Местные власти сообщают, что для более чем 25-ти тысяч жителей Котельниковского района уже восстановлена подача электроэнергии — работы продолжаются.

— Минувшей ночью восстановлено электроснабжение по резервной схеме для большей части жителей района, а также запущена система водоснабжения в районном центре. Работы не останавливаются ни на минуту, — пояснили V102.RU в администрации Котельниковского района. — В устранении последствий прохождения сильнейшего атмосферного фронта, принесшего обильный снегопад и ледяной дождь, задействовано около 400 различных специалистов.

Уточняется, что электроснабжением по резервной схеме обеспечен город Котельниково и ряд населенных пунктов, а также участок Приволжской железной дороги.





Помимо этого, функционируют станции забора воды, канализационные и фильтровальные станции, скважины. Все эти объекты ранее запитывались через резервные источники. Теперь они переведены на постоянную схему электроснабжения.

Параллельно с продолжающимся восстановлением внутригородских и внутрипоселковых ЛЭП монтируются опоры, поврежденные стихией. Специалисты применяют специальную технологию, позволяющую тяжелой технике добраться до обозначенных точек.





Отметим, ситуацию держат на особом контроле региональные власти. Накануне задачи по оперативной ликвидации последствий ледяного дождя и снегопада, восстановлению энергоснабжения поставил глава региона Андрей Бочаров. Губернатор заслушал доклад о ходе восстановительных работ в регионе после разгула непогоды.

Напомним, что в Котельниковском районе ввели режим ЧС муниципального уровня после экстремального ледяного дождя, который повлиял на все системы жизнеобеспечения. Город временно остался без электричества, тепла и воды. Но уже накануне в Котельниково вновь заработали первые магазины, больница и аптека, был организован подвоз воды, а соцработники обеспечивали необходимым пожилых горожан.