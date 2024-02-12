Бочарову доложили об устранении последствий разгула буйной «Ольги»

Губернатор Волгоградской области заслушал доклад о ходе восстановительных работ в регионе после разгула циклона «Ольга». Представители профильных ведомств сообщили об обеспечении энергобезопасности муниципальных районов и восстановительных работах на объектах инфраструктуры. В частности, уже восстановлено электроснабжение в семи населенных пунктах Котельниковского района - в станице Пугачевская, поселках Приморский и Равнинный, а также в хуторах Генераловский, Дорофеевский, Сазонов, Чигонаки и Чилевском сельском поселении.

Глава региона поставил задачу по скорейшей ликвидации последствий стихии. Отдельно Андрей Бочаров заострил внимание на необходимости усиления взаимодействия с соседними субъектами и энергоснабжающими организациями.

Напомним, что из-за обильных снегопадов и температурных перепадов в Волгоградской области в минувшие выходные несколько муниципальных районов остались без электричества. Оперативно энергетики возобновили электроснабжение в Городищенском и Чернышковском районах. В настоящее время продолжаются работы в Котельниковском районе, где из-за льда и ветра вышли из строя опоры линии электропередач.