Первые дома обеспечили электричеством в обесточенном Котельниково

Напомним, чрезвычайная ситуация в Котельниковском районе сложилась после экстремального ледяного дождя, который отключил все системы жизнеобеспечения. Город остался без света, тепла и воды. Уже накануне в Котельниково заработали первые магазины, больница, аптека, был организован подвоз воды, а соцработники обеспечивали необходимым пожилых горожан. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров накануне на оперативном совещании поставил дополнительные задачи по скорейшей ликвидации последствий стихии, восстановлению электроснабжения и по координации всех сил и средств.
Общество 13.02.2024 08:04
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13.02.2024 08:04
В Котельниково Волгоградской области, где с 11 февраля действует режим ЧС, восстановлено водоснабжение. Как сообщили V102.RU в оперативном штабе, это удалось сделать благодаря подключению насосов на водозаборе к генераторам, которые направили в город региональные власти.
Кроме того, круглосуточный и самоотверженный труд восстановительных бригад позволил подключить большую часть жилого сектора к электроснабжению. К примеру, уже минувшей ночью электричеством были обеспечены дома на ул. Ломакина, в пер. Котельниковском, ул. Донской, ул. Малиновского, в мкр. Восточный и д.р.
Восстановительные работы продолжатся до полной ликвидации последствий стихийного бедствия, подчеркнули в оперштабе.
Напомним, чрезвычайная ситуация в Котельниковском районе сложилась после экстремального ледяного дождя, который отключил все системы жизнеобеспечения. Город остался без света, тепла и воды. Уже накануне в Котельниково заработали первые магазины, больница, аптека, был организован подвоз воды, а соцработники обеспечивали необходимым пожилых горожан. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров накануне на оперативном совещании поставил дополнительные задачи по скорейшей ликвидации последствий стихии, восстановлению электроснабжения и по координации всех сил и средств.
Напомним, чрезвычайная ситуация в Котельниковском районе сложилась после экстремального ледяного дождя, который отключил все системы жизнеобеспечения. Город остался без света, тепла и воды. Уже накануне в Котельниково заработали первые магазины, больница, аптека, был организован подвоз воды, а соцработники обеспечивали необходимым пожилых горожан. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров накануне на оперативном совещании поставил дополнительные задачи по скорейшей ликвидации последствий стихии, восстановлению электроснабжения и по координации всех сил и средств.
Фото оперативного штаба
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