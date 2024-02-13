Таможенники изъяли 20 тонн импортного мыла в Волгоградской области

Происшествия 13.02.2024 08:33
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13.02.2024 08:33
98 тысяч кусков хозяйственного мыла изъяла мобильная группа Астраханской таможни. Как сообщили V102.RU в ведомстве, грузовик, следовавший из Казахстана, был остановлен на трассе в Волгоградской области.В фуре находилось более 20 тонн твердого хозяйственного мыла, уложенного в картонные коробки. Более 98,3 тысячи кусков мыла в индивидуальной упаковке иностранного производства предназначались для розничной продажи в одном из субъектов Северо-Кавказского федерального округа.
Однако документы, подтверждающие таможенное оформление перевозимых товаров на территории ЕАЭС, у водителя отсутствовали. Установлено, что товары были ввезены в Россию без уплаты таможенных пошлин и налогов.
Партия мыла изъята. Астраханская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ст. 16.21 КоАП РФ (транспортировка товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу).
Фото Астраханской таможни
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