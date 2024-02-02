



Житель Дзержинского района Волгограда получил тяжелые травмы, сорвавшись с высоты третьего этажа многоквартирного дома на ул. Паникахи. По предварительным данным, мужчина пытался через окно выбраться из своей квартиры.

По информации собственных источников ИА «Высота 102», несчастный случай произошел накануне, 1 февраля, в доме №7 по указанной улице.

Известно, что покинуть жилище, расположенное на третьем этаже, 31-летний волгоградец рискнул, используя связанные между собой простыни. Осуществить рискованный побег он отважился, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

С места происшествия пострадавший был доставлен в больницу №25 Волгограда с предварительным диагнозом политравма.