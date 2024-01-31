Билайн увеличил надежность сети в Волгоградской области на фоне роста интернет-потребления

Телеком 31.01.2024 10:19
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31.01.2024 10:19
Билайн подвел итоги развития сети в Волгоградской области в 2023 году.
Оператор расширил покрытие сети 4G, обеспечивающей скоростной мобильный интернет и голосовую связь высокого качества. В 38 населенных пунктах региона связь билайн появилась впервые, в том числе благодаря взаимодействию с другими участниками рынка. В результате сервисы на базе мобильного интернета стали доступны жителям небольших населенных пунктов Волгоградской области.
— В течение года мы не только расширяли покрытие, но и инвестировали в модернизацию оборудования. В результате наша сеть смогла справиться с повышенной нагрузкой, — прокомментировал директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков. — За год интернет-трафик в регионе, по нашим данным, увеличился почти на 14%. Потребление мобильного интернета одним пользователем с начала 2023 года выросло на 18% за счет более активного использования мессенджеров, музыкальных сервисов, игровых платформ, социальных сетей. Кроме того, недавно мы запустили новую технологию звонков через интернет — VoWiFi*, когда голос проходит по доступной сети Wi-Fi. В результате наши клиенты могут звонить там, где сотовый сигнал становится слабее, например, на верхних этажах высоток.
Чтобы активировать голосовую связь нового поколения, абонентам необходимо включить VoWiFi в настройках смартфона (подключение бесплатно). Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих их, можно на сайте beeline.ru.
* голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в сотовой сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации звонки на короткие номера и номера экстренных служб по сети Wi-Fi не поддерживаются. Такие звонки передаются по сотовой сети в том случае, если она доступна. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и расходуют пакеты минут тарифа.
Реклама. ПАО «ВымпелКом», www.beeline.ru
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