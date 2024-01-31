Телеком

Билайн увеличил надежность сети в Волгоградской области на фоне роста интернет-потребления

Телеком 31.01.2024 10:19
0
31.01.2024 10:19


Билайн подвел итоги развития сети в Волгоградской области в 2023 году.
Оператор расширил покрытие сети 4G, обеспечивающей скоростной мобильный интернет и голосовую связь высокого качества. В 38 населенных пунктах региона связь билайн появилась впервые, в том числе благодаря взаимодействию с другими участниками рынка. В результате сервисы на базе мобильного интернета стали доступны жителям небольших населенных пунктов Волгоградской области.
— В течение года мы не только расширяли покрытие, но и инвестировали в модернизацию оборудования. В результате наша сеть смогла справиться с повышенной нагрузкой, — прокомментировал директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков. — За год интернет-трафик в регионе, по нашим данным, увеличился почти на 14%. Потребление мобильного интернета одним пользователем с начала 2023 года выросло на 18% за счет более активного использования мессенджеров, музыкальных сервисов, игровых платформ, социальных сетей. Кроме того, недавно мы запустили новую технологию звонков через интернет — VoWiFi*, когда голос проходит по доступной сети Wi-Fi. В результате наши клиенты могут звонить там, где сотовый сигнал становится слабее, например, на верхних этажах высоток.
Чтобы активировать голосовую связь нового поколения, абонентам необходимо включить VoWiFi в настройках смартфона (подключение бесплатно). Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих их, можно на сайте beeline.ru
* голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в сотовой сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации звонки на короткие номера и номера экстренных служб по сети Wi-Fi не поддерживаются. Такие звонки передаются по сотовой сети в том случае, если она доступна. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и расходуют пакеты минут тарифа.
Реклама. ПАО «ВымпелКом», www.beeline.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
30.01.2024 12:59
Телеком 30.01.2024 12:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.01.2024 10:48
Телеком 26.01.2024 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.01.2024 14:35
Телеком 25.01.2024 14:35
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.01.2024 13:54
Телеком 24.01.2024 13:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.01.2024 14:08
Телеком 23.01.2024 14:08
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.01.2024 13:39
Телеком 18.01.2024 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.01.2024 18:12
Телеком 10.01.2024 18:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.01.2024 12:07
Телеком 10.01.2024 12:07
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.12.2023 12:43
Телеком 29.12.2023 12:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.12.2023 14:27
Телеком 26.12.2023 14:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.12.2023 12:17
Телеком 26.12.2023 12:17
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.12.2023 11:55
Телеком 25.12.2023 11:55
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.12.2023 16:24
Телеком 22.12.2023 16:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.12.2023 10:41
Телеком 22.12.2023 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.12.2023 18:14
Телеком 21.12.2023 18:14
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:34
«Концессии» представили обновленный парк спецтехники на презентации программы развития ВолгоградаСмотреть фотографии
11:21
Молодого парня убило током между высоковольтными столбами в ВолжскомСмотреть фотографии
10:54
Главбух ТСЖ «Равенство» в Волгограде присвоила 2,7 млн рублей квартплаты жильцовСмотреть фотографии
10:34
Прокуратура проверит действия полуголой героини треш-видео из Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:19
Билайн увеличил надежность сети в Волгоградской области на фоне роста интернет-потребленияСмотреть фотографии
10:17
В дома, школы и детсады вернули отопление в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде сорвалось первое заседание по делу экс-чиновника ЗемцоваСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде в многоквартирном доме после капремонта расцвела плесеньСмотреть фотографииCмотреть видео
09:29
«Она кричит по ночам и даже воет»: женщину без газа, света и воды заперли в квартире двухэтажки под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:43
Численность рабочей силы в Волгоградской области выросла на 50 тысяч человекСмотреть фотографии
08:42
Банк Уралсиб вошел в топ-3 самых выгодных автокредитов без первоначального взноса и каскоСмотреть фотографии
08:13
В Волгоградской области на 3% снизилось число внебольничных пневмонийСмотреть фотографии
07:34
Депутаты утвердили программу развития Волгограда. В планах – 650 мероприятийСмотреть фотографии
07:32
В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО 54-летним добровольцемСмотреть фотографии
21:44
«Динамо-Синара» вышло в «Финал четырех» Кубка РоссииСмотреть фотографии
21:22
В Волгограде в новом доме для переселенцев после публикации «Высоты 102» появилась водаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:52
Волгоградская область планирует принимать 3 млн туристов в годСмотреть фотографии
20:04
Жители Волгоградской области жалуются на проблемы с интернетомСмотреть фотографии
20:02
Мебельщика-кидалу Бородавко отправили в колонию в Волгограде. Его партнер остался на свободеСмотреть фотографии
18:05
Волгоградские налоговики раскрыли причину роста поступлений в бюджет за 2023 годСмотреть фотографии
17:43
Волгоградцы просят органы опеки проверить полуголую героиню треш-видеоСмотреть фотографии
16:40
Кабины оторвало при ударе. Водители двух фур погибли в жутком ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:26
Облсуд завершил процесс по делу замышлявших свержение власти экстремистовСмотреть фотографии
16:06
У школьной уборщицы под Волгоградом нашли туберкулезСмотреть фотографии
16:02
Третью стелу «Рубеж Сталинградской доблести» открыли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:30
Мошенники прикрылись главным санитарным врачом Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:36
«Там все плачут»: в Котово хоронят погибшую от взрыва газа семьюСмотреть фотографии
13:57
Под Волгоградом пенсионерка с перепугу стала миллионером и разорилась в один деньСмотреть фотографии
13:42
Бочаров: Волгоград должен быть привлекательным для жизни и саморазвитияСмотреть фотографии
13:00
В Камышине похоронили погибшего на СВО Семена ШевякинаСмотреть фотографии
 