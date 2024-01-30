Расследования

Чиновники показали Андрею Бочарову, на что тратили деньги в 2023 году

Расследования 30.01.2024 12:09
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30.01.2024 12:09


В Волгограде сегодня, 30 января, перед началом расширенного заседания, на котором планируется утвердить комплексную программу стратегического развития города-героя, губернатору Волгоградской области доложили об обновлении спецтранспорта и оборудования коммунальных служб. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров осмотрел технику, которую закупили в прошлом году и которую  по такому случаю собрали на территории ДЮЦа. 



Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры – одна из ключевых задач 10-летней программы. Модернизация парка специализированной техники ведется в соответствии с ранее поставленной губернатором задачей, – сообщает пресс-служба губернатора. 


Уточняется, что в прошлом году в Волгоград  закупили в общей сложности 90 единиц коммунальной и дорожной техники. При этом 24 единицы пополнили парк ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения» в рамках собственной инвестпрограммы компаний.  

Еще почти 90 единиц — тракторы, экскаваторы-погрузчики, мобильные насосные станции, дизельные мотопомпы, автоцистерны, краново-манипуляторные установки, автокраны, гидравлические лаборатории и др. — планируют закупить в 2024-2027 гг. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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