Чиновники показали Андрею Бочарову, на что тратили деньги в 2023 году

В Волгограде сегодня, 30 января, перед началом расширенного заседания, на котором планируется утвердить комплексную программу стратегического развития города-героя, губернатору Волгоградской области доложили об обновлении спецтранспорта и оборудования коммунальных служб. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров осмотрел технику, которую закупили в прошлом году и которую по такому случаю собрали на территории ДЮЦа.









–Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры – одна из ключевых задач 10-летней программы. Модернизация парка специализированной техники ведется в соответствии с ранее поставленной губернатором задачей, – сообщает пресс-служба губернатора.





Уточняется, что в прошлом году в Волгоград закупили в общей сложности 90 единиц коммунальной и дорожной техники. При этом 24 единицы пополнили парк ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения» в рамках собственной инвестпрограммы компаний.

Еще почти 90 единиц — тракторы, экскаваторы-погрузчики, мобильные насосные станции, дизельные мотопомпы, автоцистерны, краново-манипуляторные установки, автокраны, гидравлические лаборатории и др. — планируют закупить в 2024-2027 гг.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»