В Волгограде сегодня, 26 января, распространили информацию о том, что в регионе вводят штрафы за превышение средней скорости. Авторы таких публикаций в СМИ ссылаются на сообщения в социальных сетях. Ничего общего с действительностью, сообщает ИА «Высота 102», данная информация не имеет.

В публикациях сообщается, в частности, о том, что некоторые камеры в областном центре уже якобы настроены на то, чтобы фиксировать нарушения на дорогах. Перечисляются такие магистрали как проспект Ленина в Тракторозаводском районе, проспект Жукова, мост через Волгу и др.

– Идет замер времени проезда от одной камеры до другой, и если вы превышали скорость на промежутке вам придёт штраф! – цитируют СМИ анонимные сообщения.

В администрации Волгоградской области призывают не верить данным публикациям.

– По информации комитета информационных технологий, никакой перенастройки дорожных камер на среднюю скорость не проводится. Информация о перенастройке камер на среднюю скорость – это фейк, – категорично заявили в обладмине.