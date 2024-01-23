Происшествия

Волгоградца задержали в Москве за убийство пассажира электрички

Происшествия 23.01.2024 19:05
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23.01.2024 19:05


Житель Волгоградской области был задержан на Ярославском вокзале в Москве по подозрению в убийстве пассажира электрички. Как сообщило ИА «СарИнформ», скончавшийся мужчина – житель Саратовской области. 

Известно, что конфликте в пригородном поезде «Москва – Сергиев Посад» в полицию сообщили очевидцы. Пассажиры электрички позвонили в дежурную часть и рассказали, что один из участников стычки получил ножевые ранения, а его оппонент сбежал.

Как выяснилось в ходе разбирательств, между 42-летним ранее судимым саратовцем и 55-летним жителем Волгоградской области в пути произошел конфликт, который перерос потасовку. Саратовец в какой-то момент достал нож, однако, по словам волгоградца, ему удалось перехватить оружие, после чего он нанес удар своему оппоненту. Несмотря на усилия врачей, житель Саратовской области скончался в больнице.  

В настоящее время в отношении волгоградца следователи завели дело по ст. 105 УК РФ – убийство. Сообщается, что ранее он уже был судим за кражи, мошенничество и побои.

Фото, видео: МВД Медиа

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