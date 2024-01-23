В Волгограде сошедший с рельсов трамвай парализовал движение

Трамваи №№ 3, 4 и 5 остановились сегодня, 23 января, в Волгограде из-за неисправности. Как передает V102.RU, в местных пабликах очевидцы сообщили, что в районе улицы Радомская в Ворошиловском районе трамвай слетел с рельс.

В администрации Волгограда информацию о сбое в движении трамваев подтвердили.

- С 13.30 в виду неисправности не осуществляется движение в районе остановки «Вагонное депо» Ворошиловского района. В настоящее время маршруты №3, №4 и №5 работают в измененных границах. Так, №3 курсирует в границах «Ул. Ким – Детский центр», №4 «Обувная фабрика – Ул. Радомская», а №5 «Жилгородок – Детский центр», - сообщили в мэрии.