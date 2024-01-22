Общество

Замерзавшим в январе волгоградцам пересчитают плату за тепло

Общество 22.01.2024 16:17
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22.01.2024 16:17


Жителям многоквартирных домов Волгограда, вошедших в зону отключения тепла в январе 2024 года, выполняют перерасчет. Проработать вопрос перерасчета оплаты коммунальных услуг населения в связи с имевшими место нештатными ситуациями на тепловых сетях города Волгограда поручил губернатор Андрей Бочаров, сообщили V102.RU в Госжилинспекции.

Перерасчет платы жителям многоквартирных домов Волгограда, вошедших в зону отключения тепла с 7 по 9 января, а также с 10 по 15 января, будет выполнен, исходя из требований законодательства и отражен в платежных квитанциях за январь, которые поступят потребителям в феврале 2024 года, – заявил руководитель Инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области Станислав Данилов.

Также будет активизирована претензионная работа в отношении управляющих компаний по их действиям в период восстановления внутридомовых систем отопления. Инспекторы городского и областного Госжилнадзора уже провели совместные проверки. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц управляющих организаций в период восстановления теплоподачи в жилой фонд.

Напомним, проблемы с отоплением в домах части северных районов Волгограда возникли из-за аварии на теплотрассе на улице Ополченская. Несмотря на то, что порыв был ликвидирован в короткое время, во время запуска тепла произошли многочисленные порывы на внутридомовых сетях с затоплением подъездов, подвалов и жилых помещений. 

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