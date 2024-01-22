Замерзавшим в январе волгоградцам пересчитают плату за тепло

Жителям многоквартирных домов Волгограда, вошедших в зону отключения тепла в январе 2024 года, выполняют перерасчет. Проработать вопрос перерасчета оплаты коммунальных услуг населения в связи с имевшими место нештатными ситуациями на тепловых сетях города Волгограда поручил губернатор Андрей Бочаров, сообщили V102.RU в Госжилинспекции.

– Перерасчет платы жителям многоквартирных домов Волгограда, вошедших в зону отключения тепла с 7 по 9 января, а также с 10 по 15 января, будет выполнен, исходя из требований законодательства и отражен в платежных квитанциях за январь, которые поступят потребителям в феврале 2024 года, – заявил руководитель Инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области Станислав Данилов.