Происшествия

Железное месиво: три человека в «ГАЗели» погибли в лобовом ДТП с бензовозом под Волгоградом

Происшествия 21.01.2024 12:50
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21.01.2024 12:50


Лобовое ДТП с «ГАЗелью», в котором погибли три человека, произошло сегодня, 21 января, в Дубовском районе Волгоградской области.

Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, сообщение об аварии поступило в оперативные службы около 08:40.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ГАЗель» при обгоне не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем Renault .

- В результате ДТП водитель и пассажир «ГАЗели» погибли на месте, - сообщили в главке.

На место происшествия выезжало руководство региональной Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Проводится проверка.


Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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