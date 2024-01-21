Лобовое ДТП с «ГАЗелью», в котором погибли три человека, произошло сегодня, 21 января, в Дубовском районе Волгоградской области.

Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, сообщение об аварии поступило в оперативные службы около 08:40.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ГАЗель» при обгоне не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем Renault .

- В результате ДТП водитель и пассажир «ГАЗели» погибли на месте, - сообщили в главке.

На место происшествия выезжало руководство региональной Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Проводится проверка.





Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области