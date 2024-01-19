Двое детей пострадали в массовом ДТП в Волгограде

Три автомобиля столкнулись в Центральном районе Волгограда, в результате ДТП пострадали двое маленьких детей 5 и 8 лет. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне днем напротив дома №2А по улице Рокоссовского.

По предварительным данным, 30-летний водитель Skoda Octavia Tour не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения с наездом на стоящий Vortex Tingo. От удара внедорожник отбросило на «Ладу Гранту».

В результате в аварии пострадали малолетние пассажиры Vortex Tingo. С места происшествия детей госпитализировали в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области