Происшествия

Двое детей пострадали в массовом ДТП в Волгограде

Происшествия 19.01.2024 10:45
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19.01.2024 10:45


Три автомобиля столкнулись в Центральном районе Волгограда, в результате ДТП пострадали двое маленьких детей 5 и 8 лет. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне днем напротив дома №2А по улице Рокоссовского.

По предварительным данным, 30-летний водитель Skoda Octavia Tour не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения с наездом на стоящий Vortex Tingo. От удара внедорожник отбросило на «Ладу Гранту».

В результате в аварии пострадали малолетние пассажиры Vortex Tingo. С места происшествия детей госпитализировали в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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