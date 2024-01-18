Спорт

«Вынужденная мера»: «Динамо-Синара» вводит платный вход на матчи

Спорт 18.01.2024 20:22
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18.01.2024 20:22


Гандбольный клуб «Динамо-Синара» объявил о введении платного входа на матчи команды. Директор СШ по гандболу Динамо» Стелла Вартанян объяснила в интервью клубной пресс-службе, почему руководство вынуждено было пойти на этот шаг, передает V102.RU.
- Оставшиеся домашние матчи гандбольного сезона «Динамо-Синара» будет проводить в ФОК имени Левона Акапяна, - заявила  Стелла Вартанян. - Изначально планировалось, что динамовки в период реконструкции своего зала будет принимать соперников в ФОК регионального училища Олимпийского резерва, но из-за технических сложностей, связанных с оснащением данного спортсооружения гандбольной инфраструктурой, планы пришлось изменить.
Как выяснилось, ФОК училища олимпийского резерва немного не дотянул до  требований Федерации гандбола России по проведению матчей Суперлиги. А для приведения его в соответствии с требованиями ФГР понадобится много времени.
- В связи с тем, что зрительских мест в зале мало, а спрос достаточно высок, мы вынуждены контролировать число посадочных мест и приняли решение, что будем это делать путем продажи билетов за символическую плату. Вход будет осуществляться по пригласительным и билетам. В продажу поступят 100 билетов. Они будут стоить 100 рублей. Реализация - через нашего нового партнера - сайт Kassir.ru. Рассадка будет свободной, но ограниченное число мест – 100. Мера, конечно, непопулярная, но необходимая. Кстати, билеты на матч со «Ставропольем», который состоится 20 января, уже поступили в продажу, - заключила директор спортшколы.
Ранее, напомним, сообщалось о начале реконструкции гандбольного зала на стадионе «Динамо», которая должна завершиться к осени этого года.

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