«Вынужденная мера»: «Динамо-Синара» вводит платный вход на матчи

Как выяснилось, ФОК училища олимпийского резерва немного не дотянул до требований Федерации гандбола России по проведению матчей Суперлиги. А для приведения его в соответствии с требованиями ФГР понадобится много времени.
- В связи с тем, что зрительских мест в зале мало, а спрос достаточно высок, мы вынуждены контролировать число посадочных мест и приняли решение, что будем это делать путем продажи билетов за символическую плату. Вход будет осуществляться по пригласительным и билетам. В продажу поступят 100 билетов. Они будут стоить 100 рублей. Реализация - через нашего нового партнера - сайт Kassir.ru. Рассадка будет свободной, но ограниченное число мест – 100. Мера, конечно, непопулярная, но необходимая. Кстати, билеты на матч со «Ставропольем», который состоится 20 января, уже поступили в продажу, - заключила директор спортшколы.
Ранее, напомним, сообщалось о начале реконструкции гандбольного зала на стадионе «Динамо», которая должна завершиться к осени этого года.